SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bossard von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bossard-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Bossard-Aktie betrug an diesem Tag 124.40 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Bossard-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.039 Bossard-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.08.2026 1’816.72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 226.00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 81.67 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Bossard bezifferte sich zuletzt auf 1.74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch