Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Bossard-Investition?
|
01.09.2026 10:02:33
SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bossard-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Bossard-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Bossard-Papier an diesem Tag bei 172.20 CHF. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Bossard-Aktie investiert hat, hat nun 58.072 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 236.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’704.99 CHF wert. Mit einer Performance von +37.05 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Bossard-Wert an der Börse wurde auf 1.81 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bossard AG
|
10:02
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
09:29
|Bossard Aktie News: Bossard büsst am Vormittag ein (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Bossard Aktie News: Anleger greifen bei Bossard am Montagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Bossard Aktie News: Bossard am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
|
25.08.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bossard von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.08.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bossard von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)