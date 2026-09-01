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Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142

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Profitable Bossard-Investition? 01.09.2026 10:02:33

SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bossard-Aktie Anlegern gebracht.

Bossard
234.73 CHF -0.57%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Bossard-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Bossard-Papier an diesem Tag bei 172.20 CHF. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Bossard-Aktie investiert hat, hat nun 58.072 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 236.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’704.99 CHF wert. Mit einer Performance von +37.05 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Bossard-Wert an der Börse wurde auf 1.81 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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