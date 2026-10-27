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27.10.2026 10:02:08
SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Bossard eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Bossard-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 179.00 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5.587 Bossard-Papiere. Die gehaltenen Bossard-Papiere wären am 26.10.2026 1’458.10 CHF wert, da der Schlussstand 261.00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45.81 Prozent zugenommen.
Bossard war somit zuletzt am Markt 2.01 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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