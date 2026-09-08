Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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08.09.2026 10:02:16
SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bossard gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Bossard-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 196.80 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bossard-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.508 Bossard-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Bossard-Aktie auf 234.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118.90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.90 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Bossard zuletzt 1.80 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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