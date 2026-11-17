Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Bossard-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 137.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.273 Bossard-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 265.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’927.27 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 92.73 Prozent gesteigert.

Alle Bossard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch