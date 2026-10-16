SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde die BKW-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die BKW-Aktie bei 182.40 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BKW-Aktie investiert, befänden sich nun 54.825 BKW-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 119.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’557.02 CHF wert. Aus 10’000 CHF wurden somit 6’557.02 CHF, was einer negativen Performance von 34.43 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von BKW belief sich jüngst auf 6.31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch