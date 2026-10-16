BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende BKW-Investition?
|
16.10.2026 10:02:18
SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in BKW eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde die BKW-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die BKW-Aktie bei 182.40 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BKW-Aktie investiert, befänden sich nun 54.825 BKW-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 119.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’557.02 CHF wert. Aus 10’000 CHF wurden somit 6’557.02 CHF, was einer negativen Performance von 34.43 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von BKW belief sich jüngst auf 6.31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu BKW AG
|
16.10.26
|BKW Aktie News: BKW zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
16.10.26
|BKW Aktie News: Anleger schicken BKW am Freitagmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
16.10.26
|BKW Aktie News: BKW am Vormittag höher (finanzen.ch)
|
12.10.26
|BKW übernimmt Windpark in Baden-Württemberg - Aktie etwas tiefer (AWP)
|
09.10.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.10.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BKW von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu BKW AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
BKW am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.