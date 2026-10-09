SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der BKW-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 45.85 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21.810 BKW-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 116.70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’545.26 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +154.53 Prozent.

Der Börsenwert von BKW belief sich jüngst auf 6.14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch