SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren abgeworfen

Die BKW-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des BKW-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 45.30 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die BKW-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 220.751 BKW-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27’682.12 CHF, da sich der Wert eines BKW-Papiers am 05.11.2026 auf 125.40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 176.82 Prozent gesteigert.

Insgesamt war BKW zuletzt 6.56 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch