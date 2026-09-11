BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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11.09.2026 10:02:23
SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen BKW-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die BKW-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das BKW-Papier bei 46.35 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.157 BKW-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 125.40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 270.55 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 170.55 Prozent erhöht.
BKW war somit zuletzt am Markt 6.67 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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