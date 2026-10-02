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BKW Aktie 13029366 / CH0130293662

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BKW-Performance im Blick 02.10.2026 10:02:34

SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BKW-Aktie gebracht.

BKW
116.53 CHF 0.65%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der BKW-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 102.20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.978 BKW-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 113.41 CHF, da sich der Wert eines BKW-Papiers am 01.10.2026 auf 115.90 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13.41 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von BKW belief sich zuletzt auf 6.16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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