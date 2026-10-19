SPI-Wert BioVersys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BioVersys von vor einem Jahr eingefahren

Die BioVersys-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die BioVersys-Anteile bei 24.50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 408.163 BioVersys-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (25.40 CHF), wäre die Investition nun 10’367.35 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3.67 Prozent angezogen.

Der Marktwert von BioVersys betrug jüngst 148.72 Mio. CHF. Die BioVersys-Aktie ging am 07.02.2025 an die Börse SWX. Den ersten Handelstag begann der BioVersys-Anteilsschein bei 36.50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch