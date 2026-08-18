SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Berner Kantonalbank (BEKB)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie bei 209.50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0.477 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 178.52 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteils am 17.08.2026 auf 374.00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 78.52 Prozent gleich.

Berner Kantonalbank (BEKB) war somit zuletzt am Markt 3.47 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch