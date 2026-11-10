SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 5 Jahren abgeworfen

Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier an diesem Tag 210.00 CHF wert. Bei einem Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.476 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien. Die gehaltenen Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien wären am 09.11.2026 210.95 CHF wert, da der Schlussstand 443.00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +110.95 Prozent.

Am Markt war Berner Kantonalbank (BEKB) jüngst 4.15 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch