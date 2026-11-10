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|Rentable Berner Kantonalbank (BEKB)-Investition?
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10.11.2026 10:02:07
SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier an diesem Tag 210.00 CHF wert. Bei einem Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.476 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien. Die gehaltenen Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien wären am 09.11.2026 210.95 CHF wert, da der Schlussstand 443.00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +110.95 Prozent.
Am Markt war Berner Kantonalbank (BEKB) jüngst 4.15 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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