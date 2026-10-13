Berner Kantonalbank Aktie 969160 / CH0009691608
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13.10.2026 10:02:21
SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 207.00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hat, hat nun 48.309 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 422.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’410.63 CHF wert. Damit wäre die Investition 104.11 Prozent mehr wert.
Berner Kantonalbank (BEKB) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.90 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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