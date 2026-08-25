Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie 52704495 / CH0527044959
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25.08.2026 10:02:17
SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren angefallen
Bei einem frühen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 25.08.2016 wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie bei 70.40 CHF. Bei einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 142.045 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers auf 49.60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’045.45 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 29.55 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis belief sich zuletzt auf 163.62 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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