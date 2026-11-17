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|Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition
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17.11.2026 10:02:05
SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien verlieren können.
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 70.00 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 142.857 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’985.71 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers am 16.11.2026 auf 48.90 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 30.14 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis belief sich zuletzt auf 166.02 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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