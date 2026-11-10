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10.11.2026 10:02:07
SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 46.60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21.459 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 49.90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’070.82 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 7.08 Prozent.
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 164.38 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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