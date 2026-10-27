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|Profitable Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anlage?
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27.10.2026 10:02:08
SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 27.10.2025 wurden Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 45.00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 222.222 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.10.2026 10’888.89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 49.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8.89 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis belief sich zuletzt auf 164.17 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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