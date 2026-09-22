SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bellevue von vor 10 Jahren angefallen

Am 22.09.2016 wurden Bellevue-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13.95 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.168 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 50.90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7.10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49.10 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Bellevue belief sich zuletzt auf 95.33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch