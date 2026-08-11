Bellevue Aktie 2842210 / CH0028422100
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11.08.2026 10:02:37
SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Bellevue-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurde das Bellevue-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25.45 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bellevue-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.929 Bellevue-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 29.08 CHF, da sich der Wert eines Bellevue-Papiers am 10.08.2026 auf 7.40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 70.92 Prozent abgenommen.
Bellevue wurde am Markt mit 99.11 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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