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|Rentables Bellevue-Investment?
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17.11.2026 10:02:05
SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bellevue-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Bellevue-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15.05 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 664.452 Bellevue-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 6.76 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 4’491.69 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 55.08 Prozent.
Bellevue war somit zuletzt am Markt 90.50 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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