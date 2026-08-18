Bell Aktie 31596632 / CH0315966322
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18.08.2026 10:02:13
SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bell-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bell-Aktien verlieren können.
Das Bell-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bell-Anteile an diesem Tag 293.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Bell-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 34.130 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’406.14 CHF, da sich der Wert einer Bell-Aktie am 17.08.2026 auf 217.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 25.94 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Bell belief sich jüngst auf 1.28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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