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17.11.2026 10:02:05
SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Bell-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurden Bell-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Bell-Papier bei 373.22 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Bell-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.268 Bell-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 264.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70.74 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 29.26 Prozent eingebüsst.
Insgesamt war Bell zuletzt 1.65 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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