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Langfristige Anlage 01.09.2026 10:02:33

SPI-Wert Bell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bell von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Bell-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Bell
231.95 CHF 0.68%
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Am 01.09.2025 wurden Bell-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Bell-Anteile betrug an diesem Tag 253.50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3.945 Bell-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 913.21 CHF, da sich der Wert einer Bell-Aktie am 31.08.2026 auf 231.50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8.68 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Bell belief sich zuletzt auf 1.45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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