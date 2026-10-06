Bell Aktie 31596632 / CH0315966322
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06.10.2026 10:02:12
SPI-Wert Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor 3 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in Bell-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 3 Jahren wurde das Bell-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 266.00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.376 Bell-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 88.72 CHF, da sich der Wert einer Bell-Aktie am 05.10.2026 auf 236.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 11.28 Prozent eingebüsst.
Zuletzt ergab sich für Bell eine Börsenbewertung in Höhe von 1.49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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