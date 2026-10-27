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27.10.2026 10:02:08
SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BELIMO von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in BELIMO eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 27.10.2021 wurde das BELIMO-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 532.00 CHF wert. Bei einem BELIMO-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18.797 BELIMO-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (773.00 CHF), wäre das Investment nun 14’530.08 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45.30 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte BELIMO einen Börsenwert von 9.51 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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