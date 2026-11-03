SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BELIMO-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren BELIMO-Anteile an diesem Tag 147.60 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die BELIMO-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.678 BELIMO-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 793.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 537.60 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 437.60 Prozent gesteigert.

BELIMO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9.59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch