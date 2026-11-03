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03.11.2026 10:02:17
SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BELIMO-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren BELIMO-Anteile an diesem Tag 147.60 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die BELIMO-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.678 BELIMO-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 793.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 537.60 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 437.60 Prozent gesteigert.
BELIMO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9.59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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BELIMO am 03.11.2026
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