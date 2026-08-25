BELIMO Aktie 110109816 / CH1101098163
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25.08.2026 10:02:17
SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in BELIMO-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BELIMO-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die BELIMO-Aktie an diesem Tag bei 454.00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die BELIMO-Aktie investierten, hätten nun 22.026 Anteile im Besitz. Die gehaltenen BELIMO-Papiere wären am 24.08.2026 18’215.86 CHF wert, da der Schlussstand 827.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82.16 Prozent gesteigert.
BELIMO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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