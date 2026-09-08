SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BELIMO-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die BELIMO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 166.75 CHF. Bei einem BELIMO-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.997 BELIMO-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 07.09.2026 5’091.45 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 849.00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 409.15 Prozent gleich.

Alle BELIMO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch