SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes BB Biotech-Investment eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BB Biotech-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die BB Biotech-Aktie letztlich bei 52.40 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 19.084 BB Biotech-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2023 auf 42.45 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 810.11 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 18.99 Prozent.

Der BB Biotech-Wert an der Börse wurde auf 2.33 Mrd. CHF beziffert. Die Erstnotiz des BB Biotech-Papiers fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des BB Biotech-Papiers wurde der Erstkurs mit 27.87 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch