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BB Biotech Aktie 3838999 / CH0038389992

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Lohnender BB Biotech-Einstieg? 12.10.2026 10:02:29

SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein BB Biotech-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in BB Biotech-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

BB Biotech
49.65 CHF 2.53%
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Am 12.10.2016 wurde das BB Biotech-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das BB Biotech-Papier an diesem Tag bei 50.25 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19.900 BB Biotech-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (49.15 CHF), wäre das Investment nun 978.11 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2.19 Prozent eingebüsst.

Insgesamt war BB Biotech zuletzt 2.71 Mrd. CHF wert. Die Erstnotiz des BB Biotech-Papiers fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des BB Biotech-Anteils belief sich damals auf 27.87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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