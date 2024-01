SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n BB Biotech-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das BB Biotech-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 58.40 CHF. Bei einem BB Biotech-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 171.233 BB Biotech-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’320.21 CHF, da sich der Wert eines BB Biotech-Anteils am 29.12.2023 auf 42.75 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 26.80 Prozent.

Alle BB Biotech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.34 Mrd. CHF. Die BB Biotech-Aktie wurde am 11.12.1997 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des BB Biotech-Papiers lag beim Börsengang bei 27.87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch