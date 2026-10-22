SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier an diesem Tag 79.80 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.253 Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 133.33 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiers am 21.10.2026 auf 106.40 CHF belief. Mit einer Performance von +33.33 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Basler Kantonalbank Partizipsch jüngst 533.31 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch