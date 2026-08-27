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Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie 923646 / CH0009236461

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Hochrechnung 27.08.2026 10:02:02

SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Basler Kantonalbank Partizipsch.
95.74 CHF -0.58%
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie statt. Der Schlusskurs der Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie betrug an diesem Tag 77.20 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 12.953 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Die gehaltenen Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien wären am 26.08.2026 1’259.07 CHF wert, da der Schlussstand 97.20 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25.91 Prozent zugenommen.

Basler Kantonalbank Partizipsch wurde am Markt mit 493.92 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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