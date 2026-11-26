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26.11.2026 10:02:03
SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basler Kantonalbank Partizipsch-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 26.11.2023 wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier 64.20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier investiert hätte, befänden sich nun 155.763 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’981.31 CHF, da sich der Wert einer Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie am 25.11.2026 auf 102.60 CHF belief. Mit einer Performance von +59.81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Basler Kantonalbank Partizipsch einen Börsenwert von 522.38 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Basler Kantonalbank Partizipsch. am 26.11.2026
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