Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie 923646 / CH0009236461
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24.09.2026 10:02:04
SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile betrug an diesem Tag 78.40 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investierten, hätten nun 127.551 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie auf 96.80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’346.94 CHF wert. Mit einer Performance von +23.47 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Basler Kantonalbank Partizipsch belief sich zuletzt auf 498.39 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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