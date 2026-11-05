SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie an diesem Tag 63.40 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 157.729 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 107.60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 16’971.61 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 69.72 Prozent erhöht.

Insgesamt war Basler Kantonalbank Partizipsch zuletzt 538.76 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch