SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile an diesem Tag 62.80 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hat, hat nun 159.236 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 93.30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 14’856.69 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +48.57 Prozent.

Basler Kantonalbank Partizipsch wurde am Markt mit 480.14 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch