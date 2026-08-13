Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie 923646 / CH0009236461
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13.08.2026 10:02:20
SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Basler Kantonalbank Partizipsch gewesen.
Vor 5 Jahren wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile an diesem Tag 62.80 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hat, hat nun 159.236 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 93.30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 14’856.69 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +48.57 Prozent.
Basler Kantonalbank Partizipsch wurde am Markt mit 480.14 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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