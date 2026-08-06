Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie 923646 / CH0009236461
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06.08.2026 10:02:29
SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Basler Kantonalbank Partizipsch-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 63.40 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 15.773 Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’550.47 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteils am 05.08.2026 auf 98.30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55.05 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Basler Kantonalbank Partizipsch eine Marktkapitalisierung von 503.50 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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