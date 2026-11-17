Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Basilea Pharmaceutica-Aktie statt. Der Schlusskurs der Basilea Pharmaceutica-Anteile betrug an diesem Tag 41.10 CHF. Wer vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investiert hat, hat nun 24.331 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 72.50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’763.99 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 1’763.99 CHF, was einer positiven Performance von 76.40 Prozent entspricht.

Basilea Pharmaceutica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 902.50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch