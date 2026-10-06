SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Basilea Pharmaceutica-Papier statt. Der Schlusskurs des Basilea Pharmaceutica-Papiers betrug an diesem Tag 48.80 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investierten, hätten nun 20.492 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Basilea Pharmaceutica-Papiers auf 66.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’352.46 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 35.25 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Basilea Pharmaceutica belief sich zuletzt auf 831.38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch