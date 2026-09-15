SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Basilea Pharmaceutica-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 45.60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21.930 Basilea Pharmaceutica-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (66.10 CHF), wäre das Investment nun 1’449.56 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44.96 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Basilea Pharmaceutica belief sich zuletzt auf 829.00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch