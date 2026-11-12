SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 12.11.2016 wurden Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie 909.00 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hat, hat nun 11.001 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1’325.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 14’576.46 CHF wert. Mit einer Performance von +45.76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 736.00 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch