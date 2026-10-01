SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie bei 886.00 CHF. Bei einem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.287 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 1’160.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’092.55 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 30.93 Prozent gesteigert.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 651.41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch