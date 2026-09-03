SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 890.00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investierten, hätten nun 1.124 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’224.72 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers am 02.09.2026 auf 1’090.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22.47 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) zuletzt 616.38 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch