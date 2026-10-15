Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’178 1.1%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9277 -0.4%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’171 1.6%  Bitcoin 68’011 0.2%  Dollar 0.8269 -1.0%  Öl 105.6 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar
Unicredit nimmt nächste Hürde bei Commerzbank-Übernahme - Aktien im Fokus
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Suche...
Plus500 Depot

Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie 147355 / CH0001473559

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investition im Blick 15.10.2026 10:02:02

SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Basellandschaftliche Kantonalbank
1211.22 CHF 1.37%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurde die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 910.00 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investierten, hätten nun 1.099 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1’215.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’335.16 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 33.52 Prozent.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 687.13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten