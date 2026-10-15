SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 910.00 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investierten, hätten nun 1.099 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1’215.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’335.16 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 33.52 Prozent.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 687.13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch