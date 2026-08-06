SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 06.08.2023 wurden Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 890.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.112 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 124.16 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteils am 05.08.2026 auf 1’105.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24.16 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) betrug jüngst 625.32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch