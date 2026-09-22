Barry Callebaut Aktie 900296 / CH0009002962
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22.09.2026 10:02:21
SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barry Callebaut von vor 3 Jahren angefallen
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Barry Callebaut-Einstiegs gewesen.
Am 22.09.2023 wurde das Barry Callebaut-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1’464.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in Barry Callebaut-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.831 Barry Callebaut-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’732.24 CHF, da sich der Wert eines Barry Callebaut-Papiers am 21.09.2026 auf 1’132.00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 22.68 Prozent.
Der Marktwert von Barry Callebaut betrug jüngst 6.07 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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