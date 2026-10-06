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Barry Callebaut Aktie 900296 / CH0009002962

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Lohnendes Barry Callebaut-Investment? 06.10.2026 10:02:12

SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barry Callebaut von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Barry Callebaut-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Barry Callebaut
1052.88 CHF 0.83%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Barry Callebaut-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1’243.33 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.804 Barry Callebaut-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 838.87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1’043.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16.11 Prozent abgenommen.

Barry Callebaut erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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