SPI-Wert Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barry Callebaut-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Barry Callebaut-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Barry Callebaut-Papier an diesem Tag 1’143.00 CHF wert. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.875 Barry Callebaut-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 964.13 CHF, da sich der Wert einer Barry Callebaut-Aktie am 14.09.2026 auf 1’102.00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 3.59 Prozent.

Am Markt war Barry Callebaut jüngst 6.04 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch